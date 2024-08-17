باريس يعلن ضم بديل مبابي

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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم برئاسة القطري ناصر الخليفي اليوم السبت عن صفقته الرابعة خلال فترة الانتقالات الصيفية، مع بداية الموسم الكروي الجديد (2024-2025).ونشر نادي باريس سان جيرمان، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مقطع فيديو تشويقي للاعب دزيريه دوي، جناح فريق رين، وخلفه علم فرنسا.ومن المقرر أن يوقع ديزيريه دوي (19 عاما) مع النادي الباريسي على عقد لمدة 5 مواسم ينتهي في صيف 2029.وذكرت تقارير صحفية أن الصفقة كلفت خزينة النادي الباريسي 50 مليون يورو، بعدما فضل اللاعب الشاب الانتقال إلى سان جيرمان على بايرن ميونخ الألماني.وكان دوي من الخيارات المطروحة أمام الإدارة الباريسية ولويس إنريكي مدرب الفريق لتعزيز خط الهجوم بعد رحيل مهاجمه كيليان مبابي إلى ريال مدريد الإسباني هذا الصيف.وينضم ديزيريه دوي لصفقات سان جيرمان الثلاثة هذا الصيف، وهم ماتفي سافونوف حارس مرمى كراسنودار الروسي، وجواو نيفيز لاعب وسط بنفيكا وويليان باتشو مدافع آينتراخت فرانكفورت الألماني.واستهل فريق باريس سان جيرمان مشوار الدفاع عن لقب بطل الدوري "ليغ1" بالفوز على مضيفه لوهافر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة الافتتاحية التي جمعتهما مساء أمس الجمعة.