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رياضة
بعد حصولها على الذهبية بالأولمبياد.. تحرك رسمي من الجزائر دفاعًا عن إيمان خليف
Lebanon 24
18-08-2024
|
13:44
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تغنى خير الدين برباري، رئيس بعثة الجزائر المشاركة في أولمبياد باريس 2024، بالإنجازات الكبيرة التي تحققت في دورة الألعاب الأولمبية.
وحصدت الجزائر ميداليتين ذهبيتين وثالثة برونزية، لتحتل المركز الـ39 عالميًا، والثاني عربيًا خلف البحرين.
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وقال برباري، في مؤتمر: "نعود من باريس بفخر شديد، حيث عدنا محملين بالغنائم والميداليات وكتبنا أروع الإنجازات، عنوان المشاركة الجزائرية هو (وتحقق الحلم)، حيث حققنا ما كنا نطمح له".
وأضاف: "رفعنا راية الجزائر بين الأمم، ليس فقط بفضل الميداليات، بل أيضًا بتضحيات أبطالنا، إيمان خليف كيليا نمور وجمال سجاتي أسماء ستبقى محفورة في تاريخنا".
وتطرق إلى أزمة إيمان خليف في الأولمبياد، قائلًا: "شكلنا فريقًا من المحامين على مستوى سفارة الجزائر في فرنسا للدفاع عن إيمان، والدولة الجزائرية جاهزة دائمًا لحمايتها".
يذكر أن إيمان بدأت عقب انتهاء الأولمبياد في مقاضاة عدة شخصيات بارزة ممن شاركوا في الحملة ضدها كإيلون ماسك مالك تطبيق "إكس"، دونالد ترامب المرشح الرئاسي بالولايات المتحدة الأميركية وغيرهما. (جول)
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