الأمطار توقف سباق "ناسكار"





وبدأ السباق يوم الأحد بعد تأخير دام ساعتين و19 دقيقة بسبب الأمطار. وأكمل السائقون 51 لفة من أصل 200 لفة قبل عودة الأمطار.

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وحسب "فوكس سبورتس"، فإن المضمار البيضاوي الذي يبلغ طوله ميلين في ريف ميشيغان على بعد حوالي 50 ميلاً غرب ديترويت عبارة عن منشأة ضخمة بدون أضواء. للعام الثاني على التوالي، تسببت الأمطار في تعليق سباقات كأس ناسكار على مضمار ميشيغان الدولي للسيارات.وبدأ السباق يوم الأحد بعد تأخير دام ساعتين و19 دقيقة بسبب الأمطار. وأكمل السائقون 51 لفة من أصل 200 لفة قبل عودة الأمطار.وحسب "فوكس سبورتس"، فإن المضمار البيضاوي الذي يبلغ طوله ميلين في ريف ميشيغان على بعد حوالي 50 ميلاً غرب ديترويت عبارة عن منشأة ضخمة بدون أضواء.

وشعر مسؤولو ناسكار، الذين توقعوا هطول المزيد من الأمطار ومع الوقت المحدد مسبقًا في الساعة 8:20 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة لنهاية السباق بسبب الظلام، أنهم لم يكن لديهم الوقت الكافي لتجفيف المضمار والدخول في سباق رسمي. (fox sports)