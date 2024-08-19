هل يرحل غوندوغان عن برشلونة؟

أشار خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم فابريزيو رومانو، الى أن إلكاي غوندوغان قد يرحل عن برشلونة قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية وذلك بعدما قضى موسما واحدا فقط في "البارسا".

وكتب الخبير الإيطالي على حسابه في منصة "إكس": "يمكن لإلكاي غوندوغان أن يغادر برشلونة بالفعل قبل نهاية فترة الانتقالات الحالية".

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وأضاف أن برشلونة منفتح على السماح برحيل غوندوغان هذا الصيف، لافتاً إلى أن وكلاء اللاعب الألماني بدأوا استكشاف العروض التي تلقاها في الأيام الأخيرة.



وفي سياق متصل، ذكر موقع "ذا أتلتيك" أن غوندوغان البالغ عمره 33 عاما، يجذب اهتمام أندية عدة من الدوري الإنجليزي الممتاز منها ناديه السابق مانشستر سيتي، فضلا عن فرق من تركيا وقطر والسعودية.