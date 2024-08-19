رسالة غامضة لوالد نجم نادي برشلونة بعد نجاته من الموت.. اليكم ما قاله

نشر والد نجم نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا لامين جمال، منير نصراوي، رسالة غامضة عبر حسابه على موقع "إنستغرام" وذلك بعد نحو أربعة أيام من تعرضه لحادث طعن خطير.

كتب نصراوي اليوم الاثنين عبر خاصية "القصص" على "إنستغرام": "أرى في سعادتي مصدر غضب للبعض.. شكرا لكم".

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وقد تعرض نصراوي الأربعاء الماضي، للطعن بعد شجار في موقف للسيارات في بلدة ماتارو شمالي برشلونة.





وألقت الشرطة في برشلونة القبض على أربعة أشخاص متهمين بالمشاركة في طعن والد نجم الكرة الإسبانية البالغ من العمر 17 عاما، لامين جمال.





وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن من غير المعروف ما إذا كانت هذه الرسالة موجهة لفئة معينة من الأشخاص أم لكل من كان لهم رأي سلبي في نصراوي في الأيام الأخيرة.



يذكر أن نصراوي هو مغربي الأصل لكنه يحمل الجنسية الإسبانية وقرر نجله لامين جمال تمثيل المنتخب الإسباني بدل منتخب موطن والده.