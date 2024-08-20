ميسي يغيب عن مباريات الأرجنتين في تصفيات كأس العالم

أعلن المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني عن قائمة منتخب بلاده لخوض مباراتين في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المنتظر، أن يلعب المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره التشيلي ثم نظيره الكولومبي في الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، خلال أيلول المقبل.

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وشهدت قائمة "التانغو" للمباراتين، استبعاد القائد والهداف التاريخي للمنتخب، ليونيل ميسي بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في بطولة كوبا أميركا الأخيرة.



وفي ما يلي قائمة المنتخب الأرجنتيني:



حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز، خوان موسو، جيرونيمو رولي، والتر بينيتيز.



الدفاع: مونتيل، روميرو، مولينا، بيزيلا، باليردي، أوتاميندي، ليساندرو مارتينيز، تاليافيكو، فالنتين باركو.



الوسط: باريديس، جيدو رودريغيز، ماك أليستر، إنزو فرنانديز، لو سيلسو، إيزيكيل فرنانديز، دي بول، جونزاليس.



الهجوم: غارناتشو، ماتياس سولي، جوليانو سيميوني، فالنتين كاربوني، جوليان ألفاريز، لاوتارو مارتينيز، كاستيلانو. (روسيا اليوم)