ما سبب تأخر ليفربول عن تجديد عقد محمد صلاح؟

كثرت الأسئلة حول تأخر ليفربول في تجديد عقد محمد صلاح نجم الفريق، رغم دخول الأخير الفترة الحرجة من عقده مع النادي الإنكليزي، الذي يلعب له منذ صيف 2017.





وبحسب موقع "ذا أتلتيك"البريطاني، فإنه من المعروف أن مالكي ليفربول حذرون بشأن منح تمديدات للاعبين في الثلاثينيات من العمر.

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ومع ذلك، فإنه لم يكن هناك أي "تلميح للانزعاج" من جانب صلاح وممثليه بشأن الموقف الحالي لإدارة ليفربول.





وشدد "ذا أتلتيك" أن ليفربول أقر بأنه سيفتح محادثات "عندما يحين الوقت المناسب".

وأوضح التقرير أنه لم يكن هناك "أي شعور بالقلق" من جانب اللاعبين، الذين اقتربت عقودهم من النهاية بشأن مستقبلهم.

وينتهي عقد صلاح البالغ 32 عاما، في 30 حزيران 2025، إلى جانب الهولندي فيرجيل فان دايك والإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد في صيف 2025.

وافتتح صلاح، موسمه مع الفريق، السبت الماضي، بهدف وتمريرة حاسمة خلال الفوز 2-0 على إبسويتش تاون، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنكليزي.



يذكر أن صلاح خاض 350 مباراة مع ليفربول في كل المسابقات، سجل فيها 212 هدفا وصنع 90، وحقق 8 بطولات مختلفة بقميص ليفربول منذ 2017 إلى الآن. (روسيا اليوم)