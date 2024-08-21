بينهم صلاح.. 5 نجوم خارج تشكيل الموسم "المثالي" في البريميرليغ

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين أمس الثلاثاء عن التشكيل المثالي لموسم 2023-2024 في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وجاء الإعلان بعد انتهاء الجولة الأولى من البريميرليغ بموسم 2024-2025، والتي شهدت فوز أغلب الفرق الكبرى.

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وشهدت التشكيلة 5 أسماء من أرسنال، الذي حل وصيفا لمانشستر سيتي "بطل البريميرليغ" في نهاية الموسم الماضي.



هذا الخماسي متمثل في ديفيد رايا، ويليام ساليبا، غابرييل ماغالهايس، ديكلان رايس ومارتن أوديغارد، إلى جانب رباعي المانشستر سيتي، كايل ووكر، رودري، إيرلينغ هالاند وفيل فودين.



كما ضمت التشكيلة أيضا فيرجيل فان دايك من ليفربول وأولي واتكينز مهاجم أستون فيلا.

وغاب عن التشكيلة المثالية للموسم الماضي كول بالمر، نجم تشيلسي، رغم تتويجه من نفس الرابطة بجائزة أفضل لاعب شاب.



إلى جانب كاي هافيرتز، الذي تألق في موسمه الأول مع أرسنال، وسجل له أهدافا حاسمة، خاصة في الدور الثاني، وكذلك زميله بوكايو ساكا، الذي حقق أفضل سجل تهديفي له في الموسم المنصرم.



كما شهدت التشكيلة غياب المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، رغم تسجيله 18 هدفا على مدار الموسم. (روسيا اليوم)