Advertisement

رياضة

في ظهوره الأول على قناته في "يوتيوب".. مفاجأة من رونالدو (فيديو)

Lebanon 24
22-08-2024 | 00:03
A-
A+
Doc-P-1237368-638599072224911548.png
Doc-P-1237368-638599072224911548.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غصت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر إطلاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لقناته على موقع "يوتيوب".
وفاجأ رونالدو جمهوره ومتابعيه في مقطع الفيديو الأول الذي قدم به قناته الرسمية بعنوان "سوف تقابل كريستيانو وجورجينا الحقيقيين"، حيث "اعترف" البرتغالي بأنه متزوج من جورجينا رودريغيز شريكة حياته والتي يواعدها منذ 2016، على الرغم من أن الثنائي لم يعلن بشكل رسمي عن زواجهما، ولدى الثنائي طفلتان (ألانا مارتينا وبيلا).
Advertisement
وقال رونالدو في الفيديو "مرحبا، U R Crsitiano، سأقدم لكم زوجتي جيو" التي كانت تجلس بجانبه وقامت بإشارة بيدها لمنح القبلات للمعجبين.

وتفاعل المتابعون مع الفيديو، معربين عن دهشتهم بقول رونالدو "زوجتي جيو"، كما لاحظوا ارتداء الثنائي لخاتمين في الفيديو.

رياضة

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:20 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:00 | 2024-08-22
01:46 | 2024-08-22
23:00 | 2024-08-21
15:52 | 2024-08-21
12:38 | 2024-08-21
10:23 | 2024-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24