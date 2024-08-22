في ظهوره الأول على قناته في "يوتيوب".. مفاجأة من رونالدو (فيديو)

غصت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر إطلاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لقناته على موقع "يوتيوب".

وفاجأ رونالدو جمهوره ومتابعيه في مقطع الفيديو الأول الذي قدم به قناته الرسمية بعنوان "سوف تقابل كريستيانو وجورجينا الحقيقيين"، حيث "اعترف" البرتغالي بأنه متزوج من جورجينا رودريغيز شريكة حياته والتي يواعدها منذ 2016، على الرغم من أن الثنائي لم يعلن بشكل رسمي عن زواجهما، ولدى الثنائي طفلتان (ألانا مارتينا وبيلا).

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وقال رونالدو في الفيديو "مرحبا، U R Crsitiano، سأقدم لكم زوجتي جيو" التي كانت تجلس بجانبه وقامت بإشارة بيدها لمنح القبلات للمعجبين.



وتفاعل المتابعون مع الفيديو، معربين عن دهشتهم بقول رونالدو "زوجتي جيو"، كما لاحظوا ارتداء الثنائي لخاتمين في الفيديو.