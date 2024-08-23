"النصر" في أزمة.. رقم سلبي جديد في تاريخه وعقوبة قاسية بانتظاره



الأزمات والمشاكل بدأت من ليلة كأس السوبر السعودي، حيث خسر "الأصفر" في تلك الليلة اللقب بشكل مدوي أمام "الهلال" (1-4)، ثم بعدها قدّم إبراهيم المهيدب رئيس مجلس إدارة شركة النادي، استقالته بعد 51 يوماً فقط من تسلّم منصبه، وذلك على خلفية تداعيات تتعلّق بالصلاحيات بينه وبين الرئيس التنفيذي للنادي التي طرأت بشكل كبير على السطح عقب خسارة الفريق ذلك اللقب، ليقع مؤخرًا بفخ الأرقام السلبية.

Advertisement فلم ينجح "النصر" في تحقيق الفوز على "الرائد"، في افتتاح دوري روشن السعودي 2024-2025 رغم كل محاولاته، واكتفى بالتعادل مع ضيفه بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأول. وبهذا التعادل الذي أحرج "الأصفر" أمس أمام "الرائد"، يكون الفريق قد فشل للمرّة الأولى في تاريخه بدوري المحترفين السعودي، في تحقيق الفوز بأول مباراة له في الدوري، لموسمين على التوالي. لا يبدو أن موسم نادي "النصر" السعودي سيكون طبيعيًا أبدًا، فـ "اللعنة" حلّت عليه باكرًا ووضعته أمام مجموعة من التحديات الرياضية والإدارية، مع بداية الموسم الجديد 2024-2025.الأزمات والمشاكل بدأت من ليلة كأس السوبر السعودي، حيث خسر "الأصفر" في تلك الليلة اللقب بشكل مدوي أمام "الهلال" (1-4)، ثم بعدها قدّم إبراهيم المهيدب رئيس مجلس إدارة شركة النادي، استقالته بعد 51 يوماً فقط من تسلّم منصبه، وذلك على خلفية تداعيات تتعلّق بالصلاحيات بينه وبين الرئيس التنفيذي للنادي التي طرأت بشكل كبير على السطح عقب خسارة الفريق ذلك اللقب، ليقع مؤخرًا بفخ الأرقام السلبية.فلم ينجح "النصر" في تحقيق الفوز على "الرائد"، في افتتاح دوري روشن السعودي 2024-2025 رغم كل محاولاته، واكتفى بالتعادل مع ضيفه بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأول. وبهذا التعادل الذي أحرج "الأصفر" أمس أمام "الرائد"، يكون الفريق قد فشل للمرّة الأولى في تاريخه بدوري المحترفين السعودي، في تحقيق الفوز بأول مباراة له في الدوري، لموسمين على التوالي.

وبعد هذه النتيجة، حصد "النصر" و"الرائد" على نقطة لكل منهما في بداية مشوارهما في البطولة في الترتيب الرابع والخامس، بينما تصدّر "التعاون" جدول الترتيب.

وربما مشاكل الأرقام قد يجري حلّها في القريب العاجل، خصوصا وأن "النصر" يستعد لمواجهة "الفيحاء" مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من دوري روشن، لكنه الآن أمام ورطة حقيقية وقد يتعرّض لعقوبات قاسية، فما القصة؟

في وقت سابق، وضع الإيفواري جيسلان كونان أحد محترفي النادي السعودي، شروطه أمام الإدارة من أجل الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في "الميركاتو" الصيفي الحالي، فرفض الرحيل عن طريق الإعارة مشترطًا الحصول على عرض طويل الأمد مع فريقه الجديد، كما طلب وكيل أعماله من الإدارة النصراوية، دفع جزء من قيمة عقده مع الفريق الأول في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025، من أجل الموافقة على الرحيل. لكنه الآن من المتوقع أن يقوم الظهير الأيسر بإنهاء عقده مع الفريق النصراوي، والحصول على تعويض مالي من النادي أيضًا، وفق ما كشفه مستشار في القانوني الرياضي أحمد الأمير عبر منصة "إكس".

وبحسب الأمير، فإن "إنهاء العقد من قِبل اللاعب، سيكون لأسباب رياضية مشروعة، طالما لم يسجله النصر في قائمة الفريق الأول لكرة القدم، للموسم الرياضي الجديد". وفي حال فسخ كونان عقده، سيتعرض عندها نادي "النصر" لمعاقبة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بالمنع من تسجيل صفقات جديدة لفترتي الانتقالات.