بعد عام مع برشلونة.. غوندوغان يعود إلى مان سيتي

عاد لاعب الوسط الألماني إيلكاي غوندوغان إلى مانشستر سيتي بعد عام فقط مع برشلونة الإسباني، وذلك وفق ما أعلن الجمعة بطل الدوري الإنجليزي.



ونشر سيتي في حسابه على موقع "أكس" مقطع فيديو لغوندوغان بالقميص الأزرق والرقم 19، يقول فيه: "بصراحة من الصعب وصف الشعور، عندما تغادر هذا المكان تدرك ما كنت تمتلكه، تدرك كم كان رائعا ذلك الوقت، تدرك حجم كبر هذا النادي. أفضل ناد في العالم".

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وتابع ابن الـ33 عاما: "لا أود المبالغة في الحنين، ما زال الأمر متعلقا بالمنافسة، بهذا الاندفاع، بتقديم أفضل نسخة من نفسك، وهذا طموح ما زلت أتمتع به.. أريد استعادة هذا الشعور. من الجميل جدا أن تشعر بالعودة إلى منزلك". (سكاي نيوز عربية)