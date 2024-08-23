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رياضة

"الهلال"يفتتح دوري روشن السعودي ضيافة الأخدود

Lebanon 24
23-08-2024 | 14:52
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يبدأ فريق الهلال، حامل لقب دوري روشن السعودي، حملته في الموسم الجديد بمواجهة الأخدود يوم السبت، حيث يحل ضيفاً على الأخير.

ستقام المباراة على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران، حيث يسعى الهلال للانطلاق بقوة في الموسم الجديد بعد تحقيقه لقب كأس الدرعية للسوبر السعودي، بفوزه على النصر 4-1 يوم الأحد الماضي، ليحقق البطولة للمرة الخامسة في تاريخه.

يدخل الهلال المباراة بتشكيلة تضم معظم لاعبي الموسم الماضي، مع استثناء البرازيلي ميتشائيل، بينما عزز الأخدود صفوفه بالمدرب الكرواتي ستييبان توماس، ولاعب الوسط الكولومبي خوان بيدروزا، والمهاجم الزيمبابوي نوليدج موسونا.

أنهى الأخدود الموسم الماضي في المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن أبها الذي هبط إلى الدرجة الأدنى.

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