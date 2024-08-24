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رياضة
بعد انتشار رسالة "الواتسآب" .. مدرب ريال مدريد يؤكد: رودريغو لا يشعر بالغيرة من زملائه
Lebanon 24
24-08-2024
|
03:00
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أعلن مدرب نادي ريال مدريد الإسباني الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن لاعبه البرازيلي رودريغو لا يشعر بالغيرة من زملائه في الفريق الثلاثي جود بيلنغهام وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.
وظهرت رسالة منتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي للاعب البرازيلي الشاب وهو ينتقد عدم ضم الحرف الأول من اسمه إلى BMV والتي ترمز إلى بيلنغهام ومبابي وفينيسيوس مطالبا إياهم بإيجاد مكان لحرفه الأول R كما ظهر في رسالة على تطبيق "واتساب" الشهير من حساب اللاعب البرازيلي الرسمي، إلا أنها سرعان ما حذفت، وبحسب التقارير أن الفريق الإعلامي للبرازيلي هو من كتب الرسالة.
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وأبان أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الريال وبلد الوليد أنه تحدث إلى اللاعب ابن الـ23 عاما عن الرسالة المنتشرة.
وأوضح كارلو: تحدثت إليه هذا الأسبوع وسألته في حال حدث شيء ما لكنه أجاب بأنه لم يكتب تلك الرسالة المنتشرة، لا توجد بيني وبينه أي مشاكل وهو سعيد جدا هنا ويعمل بجهد كبير وكان من أفضل اللاعبين أمام مايوركا.(العربية)
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