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رياضة

سان جيرمان يكتسح مونبيلييه.. و حكيمي يسجل هدفا عالميا (فيديو)

Lebanon 24
24-08-2024 | 04:00
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تمكن الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي من تسجيل هدف رائع لباريس سان جيرمان في شباك مونبيلييه خلال مباراة الفريقين أمس الجمعة في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

واستقبل حكيمي تمريرة مثالية من الظهير الأيسر البرتغالي نونو مينديز بتسديدة على الطائر بيمناه استقرت على إثرها الكرة في الزاوية المغلقة لمرمى مونبيلييه في الدقيقة 58.
ورفع النجم المغربي رصيده إلى 14 هدفا في 87 مباراة بالدوري الفرنسي على مدار 4 مواسم متتالية.
 
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في حين حقق سان جيرمان، حامل اللقب، انتصاره الثاني في مباراته الثانية بالدوري الفرنسي في الموسم الجديد.(روسيا اليوم)

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