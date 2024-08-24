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بعد مرور حوالي قرن من الزمان منذ أنّ أطلق بايب روث العنان لمضربه خلال بطولة العالم عام 1932، قد يباع القميص الذي ارتداه لاعب فريق نيويورك يانكيز عندما سجل هدفا في المزاد بمبلغ يصل إلى 30 مليون دولار.وستعرض دار "هيريتيج" للمزادات القميص في دالاس في الولايات المتحدة، وفق ما أفادت به وكالة "أسوشيتد برس".جاءت ضربة بايب روث الشهيرة والمثيرة للجدل والتي تم تقليدها في كثير من الأحيان عندما واجه فريق يانكيز فريق شيكاغو كابس في المباراة الثالثة من بطولة العالم في ملعب ريغلي في شيكاغو في الأول من تشرين الاول عام 1932.وفي الشوط الخامس، أشار روث إلى الكرة أثناء الضرب ثم ضرب الكرة خارج الملعب على رامي فريق شيكاغو كابس تشارلي روت.وفاز فريق يانكيز بالمباراة 7-5 واكتسح فريق كابس في اليوم التالي ليفوز بالسلسلة. (سكاي نيوز)