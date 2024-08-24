Advertisement

رياضة

عرض قميص لاعب بيسبول للبيع بـ"30 مليون دولار"!

Lebanon 24
24-08-2024 | 06:47
A-
A+
Doc-P-1238340-638601042322358547.jpg
Doc-P-1238340-638601042322358547.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد مرور حوالي قرن من الزمان منذ أنّ أطلق بايب روث العنان لمضربه خلال بطولة العالم عام 1932، قد يباع القميص الذي ارتداه لاعب فريق نيويورك يانكيز عندما سجل هدفا في المزاد بمبلغ يصل إلى 30 مليون دولار.
Advertisement

وستعرض دار "هيريتيج" للمزادات القميص في دالاس في الولايات المتحدة، وفق ما أفادت به وكالة "أسوشيتد برس".

جاءت ضربة بايب روث الشهيرة والمثيرة للجدل والتي تم تقليدها في كثير من الأحيان عندما واجه فريق يانكيز فريق شيكاغو كابس في المباراة الثالثة من بطولة العالم في ملعب ريغلي في شيكاغو في الأول من تشرين الاول عام 1932.

وفي الشوط الخامس، أشار روث إلى الكرة أثناء الضرب ثم ضرب الكرة خارج الملعب على رامي فريق شيكاغو كابس تشارلي روت.

وفاز فريق يانكيز بالمباراة 7-5 واكتسح فريق كابس في اليوم التالي ليفوز بالسلسلة. (سكاي نيوز)

رياضة

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:29 | 2024-08-24
10:00 | 2024-08-24
08:00 | 2024-08-24
04:30 | 2024-08-24
04:00 | 2024-08-24
03:00 | 2024-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24