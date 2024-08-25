أسطورة أرسنال يطلق لقبا جديدا على صلاح

وصف نجم نادي أرسنال السابق، بول ميرسون، محمد صلاح بأنه "فرانك لامبارد ليفربول" وذلك بعد التألق اللافت للجناح المصري على مدار المواسم الثمانية التي قضاها في صفوف "الريدز".

وقال ميرسون في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لا يمكنك أن تتحدث بشكل كاف عن صلاح، كم عدد الأهداف التي سجلها الآن وهو يلعب في الجناح الأيمن؟ إنه جناح أيمن، إنه أمر مذهل.. يفعل ذلك كل موسم".

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وتابع ميرسون مشبها صلاح بالهداف التاريخي لنادي تشيلسي الدولي الإنكليزي السابق فرانك لامبارد الذي يعتبر أكثر لاعبي الوسط تسجيلا للأهداف في الدوري الإنكليزي برصيد 176 هدفا، قائلا: "أرى أنه (صلاح) هو فرانك لامبارد ليفربول، لكنه يلعب في مركز الجناح الأيمن".



وأكمل متسائلا: "من يسجل أرقاما مثل هذه (أرقام صلاح) وهو يلعب في الجناح الأيمن؟، إنه لاعب استثنائي.. من الصعب أن تجد لاعبا يمكنه الظهور سواء بالتسجيل أو صناعة الأهداف في كل جولة، بجانب جاهزيته البدنية التي تجعله متواجدا في جميع المباريات".



وحقق صلاح أرقاما مذهلة منذ انضمامه لنادي ليفربول في صيف العام 2017 قادما من روما الإيطالي، حيث سجل 211 هدفا وقدم 89 تمريرة حاسمة في 349 مباراة في جميع المسابقات.



كما قاد "الريدز" للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنكليزي.



يذكر أن صلاح ورفاقه في نادي ليفربول يستعدون لمواجهة برينتفورد، مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنكليزي الممتاز.