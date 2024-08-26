النصر يقترب من نجم سان جيرمان.. فمن هو؟

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اقترب النصر السعودي من التعاقد مع أحد نجوم باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وبحسب ما كشفه فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا، فإن النصر قدم عرضًا رسميًا لضم المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار.وأكد رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أن الصفقة اقتربت من الاكتمال، بعد موافقة المدافع السلوفاكي الدولي. وقال: "على الرغم من العروض المقدمة للاعب من أندية إيطالية، فإن ميلان سكرينيار يقترب الآن من الانضمام لصفوف النصر".يذكر أن سكرينيار انضم لصفوف باريس سان جيرمان في صيف العام الماضي 2023 قادما من إنتر صفقة انتقال حر.وكان سكرينيار ركيزة أساسية لسان جيرمان في بداية المشوار، ولكنه خرج من الحسابات تدريجيا خاصة بعد إصابته في كانون الثاني الماضي التي استلزمت عملية جراحية (كوورة)