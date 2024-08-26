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رياضة

سحرته بجمالها.. نيمار يُثير الجدل بنظراته لإعلامية سعودية شهيرة وفيديو يوثق

Lebanon 24
26-08-2024 | 14:50
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أثار لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار جونيور الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مقطع فيديو ظهر فيه إلى جانب مراسلة قناة الـ MBC1، السعودية نرجس العوامي.
 
ووثق الفيديو نظرات الإعجاب من نيمار للاعلامية السعودية التي كانت تستضيفه بلقاء حصري. وبحسب الجمهور فإن نرجس نالت إعجاب اللاعب البرازيلي، نظرًا لجمالها العربي وحضورها المميّز. وقد جاءت بعض التعليقات كالتالي: "نظرات نيمار لنرجس فضحته"، "الاعلامية الجميلة سحرت نيمار بحضورها"...
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إلى ذلك، أعربت نرجس عن فرحتها بلقاء نيمار حيث قالت عبر حسابها الخاص على "إكس": "وش هذا اليوم السعيد؟"، وعلى ما قاله الجمهور بشأن إعجاب نيمار بها، قالت نرجس: "شفت فيدوهات كثيرة بس هذا ضحكني وأنتم ابحثوا عن الباقي". (رصد لبنان24)

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