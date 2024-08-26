فريق سعودي يتفق مع مانشستر سيتي على ضم كانسيلو.. من هو؟

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توصل نادي الهلال حامل لقب بطل دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، إلى اتفاق مع فريق مانشستر سيتي، لضم مدافعه البرتغالي جواو كانسيلو، وفق ما أفادت تقارير صحفية اليوم الاثنين.وقالت قناة "الإخبارية" السعودية، إن نادي الهلال سيعلن عن ظفره بخدمات جواو كانسيلو، البالغ من العمر 30 عاما، في اليومين المقبلين.كما أفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المختص في سوق الانتقالات، أن نادي مانشستر سيتي سيحصل على مبلغ 25 مليون يورو، مقابل إتمام الصفقة، فيما عرض على كانسيلو 15 مليون يورو، كراتب في الموسم الواحد.يذكر أن جواو كانسيلو ارتدى قميص فريق برشلونة خلال الموسم الماضي (2023-2024)، على سبيل الإعارة من نادي مانشستر سيتي.وشارك الظهير الأيمن البرتغالي في 42 مباراة مع الفريق الكتالوني بمختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة. (روسيا اليوم)