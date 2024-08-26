Advertisement

رياضة

فريق سعودي يتفق مع مانشستر سيتي على ضم كانسيلو.. من هو؟

Lebanon 24
26-08-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1239363-638603135774232096.jpg
Doc-P-1239363-638603135774232096.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توصل نادي الهلال حامل لقب بطل دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، إلى اتفاق مع فريق مانشستر سيتي، لضم مدافعه البرتغالي جواو كانسيلو، وفق ما أفادت تقارير صحفية اليوم الاثنين.

وقالت قناة "الإخبارية" السعودية، إن نادي الهلال سيعلن عن ظفره بخدمات جواو كانسيلو، البالغ من العمر 30 عاما، في اليومين المقبلين.
Advertisement

كما أفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المختص في سوق الانتقالات، أن نادي مانشستر سيتي سيحصل على مبلغ 25 مليون يورو، مقابل إتمام الصفقة، فيما عرض على كانسيلو 15 مليون يورو، كراتب في الموسم الواحد.

يذكر أن جواو كانسيلو ارتدى قميص فريق برشلونة خلال الموسم الماضي (2023-2024)، على سبيل الإعارة من نادي مانشستر سيتي.

وشارك الظهير الأيمن البرتغالي في 42 مباراة مع الفريق الكتالوني بمختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:47 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:05 | 2024-08-27
00:52 | 2024-08-27
18:36 | 2024-08-26
14:50 | 2024-08-26
13:49 | 2024-08-26
11:38 | 2024-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24