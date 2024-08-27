ماذا سيفعل رونالدو بعد الاعتزال؟!

كشف نجم فريق النصر السعودي ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، موقفه من إمكانية لجوئه إلى التدريب بعد اعتزاله لعبة كرة القدم.

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وفي تصريحات نشرتها صحيفة "آبولا" البرتغالية، علق "الدون": "عندما أترك المنتخب، لن أخبر أحدا بذلك الأمر مسبقا، وسيكون قرارا تلقائيا من جانبي، لكنه أيضا سيكون مدروسا للغاية".وأضاف رونالدو: "لكن ما أريده حاليا، هو أن أتمكن من مساعدة الفريق في مواجهاته المقبلة.. أمامنا بطولة دوري الأمم الأوروبية لنخوضها، وأود حقا أن أشارك بها".وعما إذا كان ينوي اللجوء إلى التدريب بعد اعتزاله اللعب، قال رونالدو: "في الوقت الحالي لا أرى نفسي مدربا، هذه الفكرة لا تخطر على بالي حاليا، لا أرى مستقبلي يذهب إلى هناك".وأضاف: "لم أفكر في ذلك الأمر أبدا، أرى نفسي أقوم بأشياء أخرى خارج كرة القدم، لكن الله وحده يعلم ما سيكون عليه المستقبل".ويستعد منتخب البرتغال لخوض بطولة دوري الأمم الأوروبية، وكذلك تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026. (روسيا اليوم)