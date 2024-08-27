"مانشستر يونايتد" يقترب من ضمّ أوغارتي

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توصل نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم لاتفاق مبدئي للتعاقد مع مانويل أوغارتي لاعب خط وسط باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة تبلغ قيمتها 50 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كمتغيرات.وسيكون أوغارتي أحدث الصفقات الصيفية لمانشستر يونايتد، الذي عزز صفوفه في تلك النافذة بالتعاقد مع جوشوا زيركزي وليني يورو ونصير مزراوي وماتيس دي ليخت. (العربية)