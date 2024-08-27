صفقة معقدة وهامة يستفسر عنها برشلونة

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استفسر نادي برشلونة عن إمكانية إبرام صفقة معقدة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.ووفقا لشبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فإن برشلونة بقيادة الرئيس خوان لابورتا لا يزال جائعا في الميركاتو الصيفي الجاري، ويسعى لإبرام صفقتين خلال الأيام الأخيرة.وكشفت الشبكة الفرنسية أن برشلونة استفسر بالفعل عن إمكانية ضم محمد سيماكان، مدافع لايبزيج، هذا الصيف.وأشارت إلى أن الصفقة معقدة، لأن لايبزيج لن يستغنى عن اللاعب الفرنسي بأقل من 50 مليون يورو.وأوضحت أن برشلونة اتجه إلى صفقة سيماكان، لأنه يستطيع اللعب كقلب دفاع بالإضافة إلى إجادته كظهير أيمن. (كووورة)