أبرزهم صلاح.. 10 لاعبين متاحون مجانًا في صيف 2025

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يتطلع عشاق كرة القدم حول العالم بشغف إلى فترة الانتقالات الصيفية لعام 2025 الذي من المنتظر أن يشهد انتهاء عقود العديد من النجوم البارزين في عالم كرة القدم، يتقدمهم النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنكليزي.وبقيادة محمد صلاح والعديد من النجوم الآخرين من مختلف الدوريات الأوروبية الكبرى، استعرض موقع "winwin" الرياضي قائمة أفضل 10 لاعبين تنتهي عقودهم في صيف 2025، وبالتالي من الممكن أن يكونوا بمثابة صفقات مجانية مغرية لفرق منافسة.انضم إلى توتنهام في 2015، وأصبح واحدًا من أفضل اللاعبين في الدوري الإنكليزي الممتاز. مع انتهاء عقده في 2025، قد يكون هناك الكثير من التساؤلات حول مستقبله. سون قد يبحث عن تجربة جديدة خارج إنجلترا أو ربما يستمر مع توتنهام إذا ما قرر النادي تجديد عقده.النجم البلجيكي، واحد من أفضل لاعبي الوسط في العالم، كان قد ارتبط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023، ولكنه قرر في النهاية البقاء مع مانشستر سيتي.دي بروين الذي سيبلغ 33 عامًا بحلول 2025، قد يكون أمامه خيارات عديدة. البقاء في السيتي وتجديد عقده يبدو خيارًا منطقيًا، ولكن قد يغادر أيضًا في مرحلة من مسيرته حيث يبحث عن تجربة جديدة، سواء في أوروبا أو خارجها.ارتبط اسم جوشوا كيميش بالانتقال إلى برشلونة خلال فترات الانتقالات الأخيرة، لكن اللاعب الألماني فضّل الاستمرار مع بايرن ميونخ، على الأقل حتى نهاية عقده في 2025. أحد أفضل لاعبي الوسط في العالم، قد يجد نفسه في موقف صعب إذا قرر عدم تجديد عقده مع بايرن.مهاجم برينتفورد، الذي سجل العديد من الأهداف منذ انضمامه للنادي في عام 2020، سيكون أيضًا في نهاية عقده بـ 2025. توني قد يسعى للبحث عن تحدٍ جديد في مسيرته، خاصة إذا استمر في تقديم مستويات مميزة مع ناديه.الانتقال إلى نادٍ أكبر في الدوري الإنكليزي أو حتى الخروج إلى أحد الدوريات الأوروبية الكبرى قد يكون الخيار الأفضل له، لكن اللاعب محل اهتمام نادي الأهلي السعودي الذي قدم عرضًا ضخمًا له في الفترة الأخيرة.لاعب وسط ريال سوسيداد، يعد واحدًا من أكثر اللاعبين طلبًا في السوق حاليًا. مع انتهاء عقده في 2025، يبدو أن أرسنال هو الأقرب للحصول على خدماته. ميرينو قد يكون إضافة قوية لخط وسط "الغانرز" الذي يسعى لتعزيز صفوفه بلاعبين من الطراز العالي.الظهير الكندي السريع الذي تألق مع بايرن ميونخ الألماني، ارتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد خلال الفترات الأخيرة. ومع ذلك، يبدو أن اللاعب سيستمر مع بايرن حتى نهاية عقده في 2025.ألفونسو ديفيز قد يكون في موقف مميز إذا قرر عدم تجديد عقده، حيث سيكون لديه العديد من الخيارات بين كبار أندية أوروبا.برز كأحد أفضل المهاجمين في الدوري الفرنسي، سيكون أيضًا في نهاية عقده في صيف 2025. ديفيد قد يكون هدفًا لأندية كبيرة في أوروبا.. الدوري الإنكليزي الممتاز قد يكون الوجهة المثالية له، خاصة مع اهتمام العديد من الأندية به.من الصعب تخيل ليفربول دون صلاح، اللاعب الذي كان له دور بارز في إعادة تشكيل هوية الفريق منذ انضمامه إليه في عام 2017. بصماته على الفريق كانت واضحة، من خلال تسجيله الأهداف الحاسمة وقيادة الفريق لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.ومع اقتراب نهاية عقده في صيف 2025، تتزايد التكهنات حول مستقبله. هل سيستمر محمد صلاح مع الريدز؟ أم سيبحث عن تحدٍ جديد في مسيرته؟ في ظل سعي الأندية السعودية إلى التعاقد معه بعد نهاية عقده مع "الريدز".ليروي ساني، الذي انتقل من مانشستر سيتي إلى بايرن ميونخ في 2020، قد يجد نفسه في موقف غير مؤكد مع انتهاء عقده في 2025. الدولي الألماني لم يقدم المستويات المتوقعة منه بشكل منتظم مع بايرن، مما يفتح الباب أمام احتمال رحيله. بعودة إلى الدوري الإكليزي أو تجربة جديدة في إسبانيا.وبجانب محمد صلاح فإن زميله في ليفربول، المدافع الشاب الذي تحول إلى أحد أفضل لاعبي الظهير الأيمن في العالم، سيكون أيضًا في نهاية عقده خلال صيف 2025. ألكسندر أرنولد قد يكون لديه العديد من الخيارات، سواء بالبقاء مع "الريدز" وتجديد عقده، أو الانتقال إلى نادٍ آخر في حالة رغبته في خوض تجربة جديدة. (winwin)