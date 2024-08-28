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رياضة
مواصلاً انتصاراته.. برشلونة يرتقي للصدارة
Lebanon 24
28-08-2024
|
03:00
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واصل نادي برشلونة انتصاراته محققاً فوزه الثالث توالياً والذي جاء على حساب مضيفه راييو فاييكانو (2-1) مساء الثلاثاء في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وارتقى الفريق الكتالوني إلى صدارة ترتيب الليغا برصيد 9 نقاط من 3 مباريات متقدماً بفارق نقطتين عن فياريال الثاني.
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افتتح أوناي لوبيز التسجيل لفاييكانو في الدقيقة التاسعة، وأدرك بيدري التعادل لبرشلونة في الدقيقة 60 قبل أن يبصم داني أولمو على هدف الفوز في الدقيقة 82 من عمر المباراة. وألغى الحكم هدفاً لروبيرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 73 بعد العودة للفار واحتساب خطأ على مدافع برشلونة جول كوندي.
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