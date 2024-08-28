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رياضة

وفاة لاعب كرة قدم... أُصيب بأزمة قلبيّة خلال المباراة وسقط على الأرض!

Lebanon 24
28-08-2024 | 05:08
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أعلن نادي "ناسيونال" المنافس في دوري كرة القدم في أوروغواي عبر حسابه على منصة "إكس" عن وفاة لاعبه خوان إزكيردو الذي سقط على أرض الملعب بعد تعرضه لأزمة قلبية الأسبوع الماضي.


وخضع المدافع البالغ من العمر 27 عاماً لعلاج طبي منذ سقوطه في 22 آب خلال مباراة في كأس ليبرتادوريس للأندية في أميركا الجنوبية بين فريقه "ناسيونال" وضيفه "ساو باولو البرازيلي". (الإمارات 24)
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