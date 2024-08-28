هل زيدان قرر اعتزال التدريب؟.. صديق وزميل سابق يوضح

لا يزال الغموض يكتنف مستقبل المدرب الفرنسي "زين الدين زيدان"، الذي توقف عن التّدريب منذ مغادرته ريال مدريد للمرة الثانية في عام 2021.



في البرنامج الإذاعي، الذي يقدمه اللاعب الدولي السابق جيروم روتان على إذاعة "مونتي كارلو"، أشار كريستوف دوغاري، صديق وزميل زيدان السابق في المنتخب الفرنسي، إلى أن احتمال اعتزال زيدان للتدريب لا يمكن تجاهله.

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وقال دوغاري: "الجميع يتحدث نيابة عنه. في المناسبات القليلة التي تحدث فيها، أشار إلى اهتمامه بالمنتخب الفرنسي، وهو ثابت في موقفه. كنا نتوقع أن يذهب إلى إيطاليا، إنجلترا، أو حتى بايرن ميونيخ."



وأضاف دوغاري رداً على تصريحات جان ميشيل لاركي، لاعب وسط نادي سانت إتيان الفرنسي السابق والمعلق الرياضي، قائلاً: "ربما لن نرى زيزو مدرباً مرة أخرى، لكن عندما يقول جان ميشيل إن زيزو غير مهتم بالمنتخب الفرنسي، فهو مخطئ. زيزو مهتم بالمنتخب الفرنسي، ورغبته الحقيقية هي أن يكون مدرباً له. السؤال هو إلى متى سيكون مستعداً للانتظار؟"



واختتم دوغاري قائلاً: "أريد فقط أن أقول: شكراً لك ديدييه (ديشان) على ما قمت به، لأنني أريد أن أرى كيف ستسير الأمور مع زيزو." (الشرق رياضة)



