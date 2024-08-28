تعرض لانهيار صحي خلال المباراة.. وفاة لاعب في أوروغواي

أعلن نادي ناسيونال مونتيفيديو الأوروغواياني لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن وفاة لاعبه خوان إزكيردو عن عمر يناهز 27 عاماً، بعد أيام قليلة من تعرضه لانهيار صحي خلال مباراة في بطولة كوبا ليبرتادوريس في البرازيل.

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ووفقاً لبيان النادي، نقلاً عن الأطباء في مستشفى ألبرت إينشتاين في ساو باولو، فإن سبب الوفاة كان توقف القلب والتنفس نتيجة لعدم انتظام ضربات القلب. ووفقاً لبيان النادي، نقلاً عن الأطباء في مستشفى ألبرت إينشتاين في ساو باولو، فإن سبب الوفاة كان توقف القلب والتنفس نتيجة لعدم انتظام ضربات القلب.

كان إزكيردو قد انهار في الدقيقة 84 من مباراة الإياب لدور الـ16 أمام ساو باولو يوم الخميس الماضي.

ووصف نادي ناسيونال، في منشور على منصة إكس، وفاة إزكيردو بأنها "خسارة فادحة".



وأعرب أليخاندرو دومينيغز، رئيس اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، عن تعازيه لنادي ناسيونال ولعائلة اللاعب، قائلاً: "كرة القدم في أميركا الجنوبية في حالة حداد."



بدأ إزكيردو مسيرته في الدوري الأوروغواياني الأول مع فريق أتلتيكو سيرو في 2018، وانتقل إلى ناسيونال في 2022، حيث لعب 33 مباراة وسجل هدفين. (الجزيرة)