الوحدة يحقق انتصاره الثاني تاريخيًا في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي

سجل فريق الوحدة الأول لكرة القدم انتصاره الثاني تاريخياً في الجولة الثانية من دوري المحترفين، بعد فوزه على نظيره العروبة 2-1 يوم الأربعاء، ضمن المرحلة الثانية من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

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منذ انطلاق دوري المحترفين في موسم 2008-2009، خسر الوحدة في الجولة الثانية 6 مرات، وتعادل في 4 مناسبات، وحقق انتصارين فقط. منذ انطلاق دوري المحترفين في موسم 2008-2009، خسر الوحدة في الجولة الثانية 6 مرات، وتعادل في 4 مناسبات، وحقق انتصارين فقط.

كان انتصاره الأول في الجولة الثانية قد تحقق خلال النسخة الماضية حينما فاز على الشباب 3-1.



على الجانب الآخر، سجل فريق العروبة خسارته الأولى في الجولة الثانية، بعد أن حقق انتصارين في مشاركتيه السابقتين؛ الأول على الاتحاد بهدف دون رد في موسم 2013-2014، والثاني على التعاون 4-3 في الموسم التالي.



افتتح الوحدة التسجيل في المباراة عن طريق النيجيري أوديون إيجالو في الدقيقة 50، وعادل النتيجة للعروبة زياد الحنيطي في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 93، منح مراد خضري "فرسان مكة" الفوز بهدف ثانٍ. (صحيفة رياضية)