نجم ريال مدريد يصرّ على الرحيل.. من هو؟

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن أحد اللاعبين البارزين في صفوف ريال مدريد يصر على الرحيل، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، اقترب داني سيبايوس، لاعب الوسط، من إنهاء مسيرته مع ريال مدريد.وأشارت الشبكة إلى أن سيبايوس في بداية فترة الإعداد أظهر اقتناعه بالبقاء والقتال من أجل مكان له في الفريق هذا الموسم، إلا أن قلة وقت المشاركة في المباريات الأولى (9 دقائق في 3 مباريات)، بالإضافة إلى وجود اهتمام من ريال بيتيس جعلاه مقتنعا بضرورة تغيير موقفه.وأوضحت أن الإدارة كانت تطلب فقط عرضا مناسبا للسماح برحيل سيبايوس، بعد أن جدد عقده الصيف الماضي حتى عام 2027.وشوهد سيبايوس صباح يوم الأربعاء، يعانق عددا من اللاعبين والعاملين في ريال مدريد، وكأنه يودعهم قبل الرحيل.وذكرت أن المدرب كارلو أنشيلوتي ونجله ديفيد، الذي يعد صديقا مقربا من سيبايوس، يحاولان إقناع اللاعب بالبقاء في اللحظات الأخيرة وجعله يعيد التفكير في القرار. (كووورة)