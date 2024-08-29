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فبعد أن كان معتادًا أن يشارك 32 فريقًا في دور المجموعات، تقسم تلك الأندية إلى 8 مجموعات، وكل مجموعة تحتوي على 4 فرق وتُحدّد المجموعات بالقرعة، على ألا يلتقي فريقان من نفس الدوري خلال هذا الدور، ويلعب كل فريق 6 مباريات فقط، ليتأهل صاحبا المركز الأول والثاني إلى دور الـ 16. سيشهد النظام الجديد مشاركة 36 ناديًا بصورة إجمالية، حيث أُلغي دور المجموعات التقليدي المكون من 8 مجموعات، وسيتكون الدور الأول من مجموعة واحدة ستضم 36 فريقًا بدلًا من 32، وسيتم تقسيمها إلى 4 مستويات بناءً على تصنيف "يويفا"، وسيلعب كل فريق 8 مباريات في هذا الدور بدلًا من 6 كما كان الحال في النظام القديم.سيلعب كل فريق مع فريقين من كل مستوى، على أن يُحظر لعب فريقين من نفس البلد في هذا الدور، ويُمنع أن يلعب الفريق مع أكثر من فريقين من بلد واحد في هذا الدور.وبجمع عدد نقاط كل فريق من الـ 8 مباريات، وسيتأهل صاحب أول 8 مراكز مباشرةً إلى دور الـ 16، في حين ستخوض الفرق من 9 لـ 24 مع بعضها البعض مباراتي خروج مغلوب (ذهاب وإياب) ليتأهل 8 فرق أخرى ويكملون عقد ثمن النهائي.ستشارك ألمانيا بـ 5 أندية في دوري أبطال أوروبا وهي "بايرن ميونخ" و"بوروسيا دورتموند" و"باير ليفركوزن" و"شتوتغارت" ولايبزيغ". ومن إيطاليا سيشارك "إنتر" و"ميلان" و"يوفنتوس" و"بولونيا" و"أتالانتا".أما من إنكلترا، فسيشارك "مانشستر سيتي" و"آرسنال" و"ليفربول" و"أستون فيلا"، في حين من إسبانيا سيتواجد "ريال مدريد" بطل النسخة السابقة، و"برشلونة" و"أتلتيكو مدريد" و"جيرونا". ومن فرنسا فسيتواجد "باريس سان جيرمان" و"موناكو" و"بريست" و"ليل".ومن البرتغال، سيكون "بنفيكا" و"سبورتينغ لشبونة"، بينما ستشارك أندية "أيندهوفن"، "فاينورد"، "تيفينتي" من هولندا. وبنظرة على بلجيكا، فسيكون "كلوب بروج"، "سانت جيلواز" في البطولة إلى جانب "شتورم جراتس"، "ريد بول سالزبورغ" من النمسا و"سيلتيك"، و"رينجرز" من اسكتنلدا.وستقام قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم الخميس، بمقر "يويفا" في سويسرا، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بيروت.ومن المقرر أن يتم تقسيم الـ36 فريقًا على 4 أوعية، وفق تصنيف "اليويفا" الجديد، مع استثناء "ريال مدريد" حامل لقب دوري الأبطال، ليوضع في المركز الأول بالوعاء الأول.بعد ذلك، سيتم اختيار خصمين من كل وعاء (بإجمالي 8 خصوم)، سيلعب مباراة ضد أحدهم على أرضه ومباراة ضد الآخر خارج أرضه.وسوف ينطبق نظام القرعة الحديث على بطولة الدوري الأوروبي، بينما بطولة دوري المؤتمرات الأوروبي سيواجه كل فريق 6 خصوم فقط، واحد من كل وعاء من الأوعية الـ 6، وفقًا للتصنيف.