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رياضة

إستنفار في فرنسا بعد اختفاء لاعب في دورة الألعاب البارالمبية!

Lebanon 24
29-08-2024 | 10:04
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أثار اختفاء أحد أعضاء الوفد الرواندي المشارك في دورة الألعاب البارالمبية 2024 في باريس حالة من القلق.

وقال موقع "ريليفو" إن النيابة وصفت هذا الاختفاء بـ"المثير للقلق"، حيث غادر اللاعب القرية الأولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة لتناول العشاء في أحد المطاعم، وشوهد آخر مرة حوالي الساعة السابعة مساء يوم 20 اب، وبعدها لم يعد، ولم يبلغ أحد عن هذا الحدث، قبل أن يتخذ سفير اللجنة الأولمبية الرواندية نفسه فرانسوا نكوليكييمفورا إجراءات بشأن الأمر، بالذهاب إلى باريس لمحاولة العثور عليه".
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وأوضح مصدر تابع للشرطة الفرنسية، أن نكوليكييمفورا ظهر في مركز "سان أوين" الواقع في منطقة سان دوني لمتابعة ملابسات القضية مع السلطات هناك، مما دفع مكتب المدعي العام لإحالة القضية إلى فرقة قمع الجرائم ضد الأشخاص.
 
وقامت السلطات بفتح التحقيق في الأمر وبدء عملية البحث، وذلك لمحاولة العثور على الشخص المفقود في أقرب فرصة ممكنة. (روسيا اليوم)

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