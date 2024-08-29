تريبييه يعتزل اللعب دولياً

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أعلن مدافع نيوكاسل كيران تريبييه عن اعتزاله اللعب دوليّاً، بعدما خاض 54 مباراة بقميص منتخب إنكلترا.ولعب ابن الـ33 عاما دورا كبيرا في بروز منتخب "الأسود الثلاثة" خلال الأعوام الستة الماضية وسجل هدفا واحدا كان خلال الخسارة في الدور نصف النهائي لكأس العالم 2018 أمام كرواتيا.كما كان ضمن تشكيلة المنتخب الإنكليزي التي بلغت الدور نصف النهائي في النسختين الأخيرتين من كأس أوروبا وربع نهائي كأس العالم 2022. (العربية)