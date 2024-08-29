لعنة مبابي.. هل سيخضع لقانون ريال مدريد؟

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اعتاد الفرنسي كيليان مبابي، الوافد الجديد لصفوف ريال مدريد، على الفشل في دوري أبطال أوروبا، خلال مسيرته، حيث لم يذق من قبل طعم التتويج باللقب القاري حتى الآن.ويأمل كيليان مبابي أن يقود الميرنغي لحصد اللقب الأوروبي، خلال موسمه الأول بقميص ريال مدريد، بعدما غادر باريس سان جيرمان بعد نهاية عقده في صيف 2024.بشكل عام، شارك مبابي في دوري الأبطال طوال مسيرته مع موناكو وباريس سان جيرمان في 73 مباراة، وسجل 48 هدفا وصنع 26 آخرين، وكان أبرز إنجاز له الوصول للنهائي.مبابي بدأ المشاركة في دوري أبطال أوروبا، حين كان لاعبا في صفوف موناكو خلال موسم 2016-2017، وخلال هذا الموسم، حقق موناكو، العديد من المفاجآت، حيث أطاح بمانشستر سيتي من ثمن النهائي، وسجل مبابي هدفين ذهابا وإيابا.كما أطاح موناكو ببوروسيا دورتموند من ربع النهائي، ولعب مبابي، دور البطولة بتسجيله 3 أهداف في الذهاب والإياب، قبل الإقصاء من نصف النهائي ضد يوفنتوس.شارك كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان، في أكثر من نسخة لدوري أبطال أوروبا، لكنه لم يعرف طريق التتويج باللقب القاري.وخاض اللاعب الفرنسي 8 مباريات في نسخة موسم 2017-2018، وسجل 4 أهداف وصنع 3 آخرين، ونجح مبابي في قيادة الفريق الباريسي لثمن نهائي البطولة، قبل الخروج على يد ريال مدريد.وفي موسم 2018-2019، شارك كيليان مبابي في 8 مباريات، وسجل 4 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة. وبلغ باريس سان جيرمان، ثمن نهائي البطولة القارية، قبل الخروج على يد نظيره مانشستر يونايتد. كماشارك مبابي في 10 مباريات بدوري أبطال أوروبا خلال موسم 2019-2020، وسجل 5 أهداف وصنع 6 آخرين.كذلك، نجح كيليان مبابي في قيادة باريس لبلوغ نهائي البطولة الأوروبية، قبل خسارة اللقب لصالح بايرن ميونخ. وفي موسم 2020-2021، شارك مبابي في 10 مباريات، وسجل 8 أهداف وصنع 3 آخرين. ووصل مبابي مع باريس سان جيرمان إلى المربع الذهبي، قبل توديع البطولة على يد مانشستر سيتي.وفي موسم 2021-2022، خاض كيليان مبابي 8 مباريات، وسجل 6 أهداف وصنع مثلهم.وودع باريس سان جيرمان، البطولة الأوروبية، من دور الـ 16 على يد ريال مدريد.وشارك مبابي في 8 مباريات بالتشامبيونزليغ خلال موسم 2022-2023، وسجل 7 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة.لكن العملاق الباريسي ودّع دوري أبطال أوروبا وقتها من ثمن النهائي أمام بايرن ميونخ.وفي موسم 2023-2024، شارك مبابي في 12 مباراة بدوري أبطال أوروبا، وسجل 8 أهداف، وودع البطولة من نصف النهائي على يد بوروسيا دورتموند.ريال مدريد هو الفريق الأكثر تتويجًا بدوري أبطال أوروبا، وهو ما يجعله أحد الأندية الأكثر نجاحًا وتأثيرًا في تاريخ كرة القدم الأوروبية.هذه البداية القوية أرست دعائم الملكي كقوة لا تقهر في أوروبا، وبعد ذلك، نجح ريال مدريد في إضافة ألقاب أخرى حيث توج بلقبين إضافيين في 1966 و1998.لكن الفضل في عودة النادي إلى قمة أوروبا، يعود إلى جيل مطلع الألفية الجديدة، عندما فاز الفريق بدوري الأبطال عامي 2000 و2002.الفترة الذهبية الأخرى للريال جاءت في العقد الأخير، حيث تمكن من حصد 4 بطولات في 5 سنوات بين 2014 و2018، بما في ذلك ثلاثية متتالية من 2016 إلى 2018 تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان.وواصل ريال مدريد، تعزيز مكانته في البطولة بفوزه بلقبين تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي عامي 2022 و2024، ليصبح في رصيده 15 لقبا ويكون الأكثر تتويجًا باللقب في التاريخ.ولعل تاريخ الريال في دوري الأبطال يعكس هيمنته الأوروبية ومرونته في مواجهة التحديات، مما يجعله الفريق الأكثر نجاحًا وتأثيرًا في تاريخ البطولة.. فهل يخضع مبابي لقانون ريال مدريد؟ أم ينقل لعنة دوري الأبطال إلى الملكي؟ (كووورة)