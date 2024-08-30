"مفاجأة من العيار الثقيل".. بوتيك فان دي يفوز على كارلوس ألكاراز

في مفاجأة من العيار الثقيل، حقق الهولندي المغمور بوتيك فان دي زاندخولب، المصنف 74 عالميًا، انتصارًا غير متوقع على الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف ثانيًا عالميًا، في الدور الثاني من بطولة فلاشينغ ميدوز الأمريكية، آخر البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام في كرة المضرب.

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وانتهت المباراة بفوز فان دي زاندخولب بثلاث مجموعات نظيفة بواقع 6-1، 7-5، و6-4.



في أولى مبارياته على ملعب أرثر آش وأمام 24 ألف متفرج، تعرض ألكاراز لصدمة حقيقية وخسارة ستظل نقطة سوداء في مسيرته.

على الرغم من تتويجه في رولان غاروس وويمبلدون هذا العام، فإن ألكاراز عانى مؤخرًا من فترة تذبذب في مستواه، وهو ما تجلى في خسارته في مباراته الافتتاحية ضد الفرنسي غايل مونفيس في دورة سينسيناتي خلال الشهر الحالي.



كان ألكاراز قد بلغ الدور ربع النهائي في مشاركاته الثلاث السابقة في نيويورك، وتوج باللقب في عام 2022.

وبالتالي، يُعد خروجه من فلاشينغ ميدوز هذا العام مبكرًا هو الأول من نوعه منذ خسارته في الدور الثاني في بطولة ويمبلدون عام 2021.



في تصريحاته بعد المباراة، قال فان دي زاندخولب: "لا أجد الكلمات المناسبة لأعبر عما أشعر به في هذه اللحظات".

وتابع، "عشت أمسية رائعة في أول مباراة ليلية لي على ملعب أرثر آش". وأضاف: "حاولت المحافظة على هدوئي، يجب عليك أن تحافظ على رباطة جأشك في مواجهة هذا النوع من اللاعبين".



من جهته، اعترف ألكاراز بأنه ليس في أفضل حالة ذهنية حاليًا، حيث قال: "اليوم، كنت أواجه منافسي وأواجه نفسي من الناحية الذهنية".

وأضاف: "لم أعرف كيفية إدارة المباراة، ولم أتمكن من رفع مستواي طوال اللقاء، ولم يكن ذلك كافياً للفوز". (العربية)