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رياضة
"غوارديولا" يعترف بمخاطرة مانشستر سيتي بعدم تعويض "ألفاريز"!
Lebanon 24
30-08-2024
|
13:47
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اعترف الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بأن فريقه أخذ مخاطرة بعدم تعويض المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز في سوق الانتقالات الصيفية، ولكنّه أكد في الوقت ذاته أن لديه خيارات هجومية متنوعة.
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وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن مانشستر سيتي لم يشهد تحركات كبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث عاد لاعب الوسط الألماني إلكاي غندوغان إلى صفوف الفريق، وتعاقد النادي مع البرازيلي سافينيو، بينما انضم جيمس مكاتي إلى الفريق الأول بعد قضائه الموسمين الأخيرين معاراً إلى شيفيلد يونايتد.
بعد رحيل ألفاريز إلى أتلتيكو مدريد في صفقة بلغت قيمتها 81 مليون جنيه إسترليني، ارتبط اسم مانشستر سيتي بعدد من المهاجمين الذين يمكن أن يكونوا بدلاء للنرويجي إرلينج هالاند.
ومع ذلك، قرر الفريق الاكتفاء بما لديه وتكيفه مع أسلوب لعب المدرب غوارديولا.
قال غوارديولا: "أنا سعيد بالفريق. لم نكن نتوقع رحيل جوليان ألفاريز، على الرغم من أن هناك محادثات جارية منذ فترة مع أندية أخرى ووكيله، لذا كان من الممكن أن يحدث ذلك وقد حدث".
وأضاف: "لقد قمنا بتقييم ما لدينا. إذا تعرض الفريق لعدد كبير من الإصابات، فإن ذلك سيكون مشكلة، لكن في الأشهر القادمة سيعود أوسكار بوب وفيل فودين إلى الملاعب، ويمكن لماكتي ولغندوغان وبيرناردو سيلفا اللعب في تلك المراكز".
وتابع المدرب الإسباني: "ربما يكون هؤلاء اللاعبين مختلفين عن إرلينج هالاند، وقد يكون ذلك خطأ، لكنني لا أحب أن أترك اللاعبين دون مشاركة لفترات طويلة. عندما يحصل الجميع على فرصة اللعب، فإن أداء الفريق يتحسن بشكل عام". (العربية)
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