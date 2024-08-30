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رياضة

استعدادًا للبطولة الخليجية.. بعثة المنتخب السعودي لكرة السلة تغادر إلى البحرين

Lebanon 24
30-08-2024 | 16:22
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غادرت بعثة المنتخب السعودي لكرة السلة (رجال) يوم الجمعة إلى المنامة، عاصمة البحرين، استعدادًا للمشاركة في البطولة الخليجية التي ستُقام خلال الفترة من 2 إلى 7 أيلول المقبل.

ويبدأ المنتخب السعودي مشواره في البطولة بمواجهة نظيره الكويتي يوم الاثنين القادم.
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وتضم بعثة المنتخب السعودي، حسبما ذكر حساب الاتحاد السعودي لكرة السلة على منصة "إكس"، اللاعبين محمد السويلم، محمد المرواني، حازم الجوهر، مثنى المرواني، عبد الملك عاشور، محمد قاضي، علي الشبيلي، ناصر أبو جلاس، مرزوق المولد، محمد الصقر، أسامة البرقاوي، أيمن المولد، وناصر العبسي.

ترأس البعثة سعود الخالدي، عضو مجلس الإدارة، ويضم الفريق الإداري سلطان الحميدي، بينما يشرف على الجهاز الفني المدرب الإسباني ريكارد كاساس وفريقه المساعد، بما في ذلك كريكور كريكوريان، وجوردي ميلي، بالإضافة إلى المعد البدني إيلي مارون، واختصاصي العلاج الطبيعي سليم الشيخ. (صحيفة الرياضية)
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