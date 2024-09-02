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رياضة

هل تحدد مصير صلاح بعد "حديث الوداع"؟

Lebanon 24
02-09-2024 | 04:00
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تحدث المدير الفني لفريق ليفربول آرني سلوت عن مستقبل النجم المصري محمد صلاح بعد التصريحات التي أدلى بها بخصوص مستقبله مع النادي الإنكليزي.

وقال سلوت في تصريحات عبر شبكة "سكاي سبورتس": "حتى هذه اللحظة صلاح واحد من الفريق، وأنا سعيد بأنه يتواجد معنا".
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وأضاف: "صلاح يلعب بشكل جيد حقًا، لكنني لا أتحدث عن عقود اللاعبين، إلا أنني يمكنني التحدث عن مستواه لساعات".

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول صيف 2025، حيث لم تناقش الإدارة تجديد عقد النجم المصري مثل الثنائي فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد.
 
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