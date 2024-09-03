لابورتا في عين العاصفة: هل ينجو رئيس برشلونة من وابل الأسئلة المحرجة؟

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يعقد خوان لابورتا، رئيس برشلونة، مؤتمرا صحفيا، اليوم الثلاثاء، من أجل الإجابة على الكثير من الأسئلة المتعلقة بأزمات البارسا.ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، سيكون لابورتا مجبرا خلال المؤتمر على تقديم تفسيرات بشأن أسئلة محرجة، مثل الوعود بإجراء ثورة في غرفة الملابس، وفشل النادي في العودة إلى قاعدة 1:1 خلال الصيف.وسيكون على لابورتا أيضا مواجهة أسئلة الصحفيين حول معاناة برشلونة في الميركاتو وضم داني أولمو وباو فيكتور فقط، مع الفشل في تسجيل اللاعبين حتى الجولة الثالثة من الليجا.وأشارت إلى أن لابورتا يجب أن يفسر سر فشل برشلونة في التوقيع مع نيكو ويليامز، رغم التصريح بأنه أولوية في ميركاتو البارسا.ومن المتوقع أن يجيب رئيس برشلونة على سبب رحيل إلكاي جوندوجان مجانا رغم أنه كان أحد أفضل لاعبي الفريق الموسم الماضي، وبعد موسم واحد فقط في النادي.وسيواجه لابورتا انتقادات أيضا بسبب الاتفاقية التي وقعها مع أحد الرعاة للوصول إلى قاعدة 1:1 في سوق الانتقالات. (كووورة)