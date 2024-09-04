ضربة موجعة لبرشلونة

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أعلن نادي برشلونة لكرة القدم اليوم الأربعاء، إصابة نجم خط وسطه الدولي الإسباني فيرمين لوبيز.وتم اختيار فيرمين من قبل مدرب منتخب إسبانيا تحت 21 عاما سانتي دينيا لخوض مباراتي التصفيات الأوروبية في التوقف الدولي الحالي ضد اسكتلندا وهنغاريا، لكنه اضطر إلى مغادرة معسكر التدريب بعد أول جلسة تدريبية الاثنين الماضي.وعند عودة فيرمين إلى برشلونة، أكدت الفحوصات التي خضع لها في المدينة الرياضية إصابة اللاعب.وقال النادي الكتالوني في بيان نشره على موقعه، إن فيرمين يعاني من إصابة في العضلة الخلفية من الفخذ الأيسر، وسيغيب عن صفوف الفريق لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع. (روسيا اليوم)