Advertisement

رياضة

ضربة موجعة لبرشلونة

Lebanon 24
04-09-2024 | 11:40
A-
A+
Doc-P-1242834-638610726524496409.png
Doc-P-1242834-638610726524496409.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن نادي برشلونة لكرة القدم اليوم الأربعاء، إصابة نجم خط وسطه الدولي الإسباني فيرمين لوبيز.

وتم اختيار فيرمين من قبل مدرب منتخب إسبانيا تحت 21 عاما سانتي دينيا لخوض مباراتي التصفيات الأوروبية في التوقف الدولي الحالي ضد اسكتلندا وهنغاريا، لكنه اضطر إلى مغادرة معسكر التدريب بعد أول جلسة تدريبية الاثنين الماضي.
Advertisement

وعند عودة فيرمين إلى برشلونة، أكدت الفحوصات التي خضع لها في المدينة الرياضية إصابة اللاعب.

وقال النادي الكتالوني في بيان نشره على موقعه، إن فيرمين يعاني من إصابة في العضلة الخلفية من الفخذ الأيسر، وسيغيب عن صفوف الفريق لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:26 | 2024-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2024-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2024-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2024-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
13:09 | 2024-09-04
12:30 | 2024-09-04
10:00 | 2024-09-04
07:51 | 2024-09-04
04:30 | 2024-09-04
02:15 | 2024-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24