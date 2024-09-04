أوسيمين.. من الدوري الإيطالي إلى التركي

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أعلن نادي غالطة سراي التركي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المهاجم الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين قادما من نابولي الإيطالي.وكتب غالطة سراي على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "تم التوصل إلى اتفاق مع فيكتور أوسيمين ونادي نابولي بشأن ضم اللاعب مجانا على سبيل الإعارة". (روسيا اليوم)