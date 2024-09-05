Advertisement

رياضة

بعد 12 عاما من الانتظار.. تير شتيغن يتلقف فرصته الذهبية

Lebanon 24
05-09-2024 | 11:41
A-
A+
Doc-P-1243213-638611588805166976.png
Doc-P-1243213-638611588805166976.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد 12 عامًا من الانتظار، سيحظى الحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيغن بفرصة أن يكون الحارس الأساسي لمنتخب ألمانيا، خلفًا للمعتزل مانويل نوير.

تير شتيغن، الذي استُدعي لأول مرة لتمثيل منتخب ألمانيا في عام 2012، سيشارك كالحارس الأول الدائم في مباراة المنتخب القادمة ضد هنغاريا، والمقررة يوم السبت في دوسلدورف.
Advertisement

وأعلن المدرب يوليان ناغلسمان أن تير شتيغن هو الخيار الأول الجديد لحراسة المرمى، وذلك خلال إعلان تولي يوزوا كيميش قيادة المنتخب خلفًا لإيلكاي غوندوغان، الذي أعلن اعتزاله اللعب الدولي.

وقال تير شتيغن إن معرفته بأنه الحارس الأساسي لألمانيا كان "شعورا مختلفا".

وأضاف في حديث للصحافيين في معسكر "دي مانشافت" في قرية هرتسوغناوراخ البافارية "أنا سعيد لأن الانتظار قد انتهى"، مشيرا إلى أن الثناء الذي تلقاه منذ اختياره حارسا أول كان "بلمسا للروح".

وأكمل "أتطلع إلى هذه المهمة الجديدة وما ينتظرني. أريد أن أكون ناجحا".

وكشف أنه تعامل مع خيبات الأمل "بشكل احترافي"، على الرغم من شعوره بالـ"إحباط". (سكاي نيوز عربية)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:19 | 2024-09-05
11:00 | 2024-09-05
10:00 | 2024-09-05
09:09 | 2024-09-05
07:47 | 2024-09-05
06:50 | 2024-09-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24