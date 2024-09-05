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رياضة
بعد 12 عاما من الانتظار.. تير شتيغن يتلقف فرصته الذهبية
Lebanon 24
05-09-2024
|
11:41
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بعد 12 عامًا من الانتظار، سيحظى الحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيغن بفرصة أن يكون الحارس الأساسي لمنتخب ألمانيا، خلفًا للمعتزل مانويل نوير.
تير شتيغن، الذي استُدعي لأول مرة لتمثيل منتخب ألمانيا في عام 2012، سيشارك كالحارس الأول الدائم في مباراة المنتخب القادمة ضد هنغاريا، والمقررة يوم السبت في دوسلدورف.
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وأعلن المدرب يوليان ناغلسمان أن تير شتيغن هو الخيار الأول الجديد لحراسة المرمى، وذلك خلال إعلان تولي يوزوا كيميش قيادة المنتخب خلفًا لإيلكاي غوندوغان، الذي أعلن اعتزاله اللعب الدولي.
وقال تير شتيغن إن معرفته بأنه الحارس الأساسي لألمانيا كان "شعورا مختلفا".
وأضاف في حديث للصحافيين في معسكر "دي مانشافت" في قرية هرتسوغناوراخ البافارية "أنا سعيد لأن الانتظار قد انتهى"، مشيرا إلى أن الثناء الذي تلقاه منذ اختياره حارسا أول كان "بلمسا للروح".
وأكمل "أتطلع إلى هذه المهمة الجديدة وما ينتظرني. أريد أن أكون ناجحا".
وكشف أنه تعامل مع خيبات الأمل "بشكل احترافي"، على الرغم من شعوره بالـ"إحباط". (سكاي نيوز عربية)
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