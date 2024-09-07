"الوقت حزين للغاية".. نادي ليفربول يعلن وفاة قائده

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أعلن نادي ليفربول الإنكليزي لكرة القدم اليوم السبت، عن وفاة قائده الأسطوري الاسكتلندي رون ييتس عن عمر ناهز 86 عاما بعد معاناته من مرض الزهايمر.وقال ليفربول في بيان نشره على موقعه: "ينعي نادي ليفربول لكرة القدم القائد السابق الأسطوري رون ييتس".وتابع: "وعلى حد تعبير بيل شانكلي (مدرب ليفربول السابق)، كان عملاقا في تاريخ النادي". وأضاف: "مشاعر الجميع في نادي ليفربول مع آن عقيلة رون وجميع أفراد عائلته وأصدقائه في هذا الوقت الحزين للغاية. سيتم تنكيس الأعلام في جميع مواقع النادي كدليل على الاحترام".وقد انضم ييتس إلى ليفربول قادما من دندي يونايتد في عام 1961 بتوجيهات من شانكلي. وارتدى ييتس شارة القيادة بعد ستة أشهر من وصوله إلى ليفربول وشارك في 454 مباراة خلال 10 سنوات، سجل خلالها 13 هدفا.ولم يحطم رقمه القياسي البالغ 417 مباراة كقائد لـ"الريدز" إلا ستيفن جيرارد في العقد الماضي.وكان المدافع السابق أحد عناصر فريق ليفربول الذي توج بلقب الدرجة الثانية تحت قيادة مدربه الأسطوري بيل شانكلي في عام 1962، وبدوري الدرجة الأولى مرتين (1963 و1966) والكأس في عام 1965، إضافة إلى الدرع الخيرية ثلاث مرات.وخاض أيضا نهائي كأس الكؤوس الأوروبية عام 1966 (خسر أمام بوروسيا دورتموند الألماني).وغادر ييتس ليفربول عام 1971 قبل العودة إلى النادي مجددا في عام 1986 ليشغل منصب رئيس قسم الكشافين لمدة 20 عاما.وابتعد ييتس عن الأضواء بعد إعلان إصابته بمرض الزهايمر في كانون الثاني الماضي.