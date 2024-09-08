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رياضة

محرز في ورطة!

Lebanon 24
08-09-2024 | 04:00
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أثار الجزائري رياض محرز، نجم الأهلي السعودي، الجدل بعد أن عانى من زيادة ملحوظة في وزنه، ما يهدد مشاركاته مع الفريق في الفترة المقبلة.

وانضم محرز إلى صفوف الراقي الصيف الماضي بتطلعات كبيرة، إلا أنه لم يقدم حتى الآن الأداء المنتظر منه كنجم كبير سبق له التتويج بألقاب رفيعة المستوى.
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ورغم مساهمته في 27 هدفًا خلال 36 مباراة لعبها مع الأهلي في كل البطولات حتى الآن (سجل 12 هدفًا، وقدم 15 تمريرة حاسمة)، إلا أن الانتقادات تلاحقه بسبب عدم قيادة الفريق إلى منصات التتويج.

وفي الفترة الأخيرة، بدا محرز وكأنه غير جاهز بدنيًا للموسم السعودي الجديد، ما دفع النشطاء للسخرية من زيادة وزنه.

ووصل الأمر إلى الخبراء والمحللين، حيث سخر أحمد عطيف، نجم المنتخب السعودي السابق، من محرز، بعد خوضه أول مباراتين في الدوري.

وقال عطيف، في تصريحات تليفزيونية، "لا يوجد اختلاف على إمكانيات رياض محرز، ولكن القصة تتوقف على شخصية المدرب في التعامل مع اللاعبين، فإذا نظرت على جسد اللاعب تجد أن وزنه زائد بشكل غريب".

وتابع "الأهلي خضع لفترة إعداد وصلت إلى 45 يوما، لكنها لم تكن كافية لنقص وزن محرز، فماذا يفعل مدرب الإعداد في الفريق؟".

وأكمل عطيف "أعتقد أن النجم الجزائري لا يستطيع المرور في المواقف الفردية البسيطة، خصوصًا أن جسده لا يشعرك بأنه لاعب كرة قدم!".

هذه الانتقادات اللازعة ربما تدفع محرز، الفائز مع مانشستر سيتي بالعديد من الألقاب الإنجليزية والأوروبية، لمحاولة إنقاص وزنه قبل استئناف الموسم السعودي، خصوصًا أن مباراة المقبلة للأهلي ستكون ضد النصر، وصيف بطل الموسم الماضي.
 
ويحتاج محرز لزيادة معدل التدريبات البدنية، والاهتمام بتمارين "الكارديو"، مثل الجري، بهدف إنقاص وزنه والعودة إلى الشكل اللائق الذي كان عليه، حين حقق الألقاب مع مانشستر سيتي. (كووورة)
 
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