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رياضة

ديشامب: هناك اعتقاد خاطئ بشأن مركز مبابي

Lebanon 24
08-09-2024 | 09:29
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علق ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، على الضجة المثارة مؤخرا حول مركز كيليان مبابي، نجم ريال مدريد وقائد "الديوك".

وصرح ديشامب، عبر برنامج "تيليفوت" المذاع على قناة "TF1": "من يتوقع أن مبابي مهاجم صريح، فهو مخطئ.. الأمر يتعلق بتنظيم خطوط الفريق حوله بشكل جيد".
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وأضاف: "سأبقى ملتزما بهدف توزيع وقت اللعب".
 
وعن الخسارة أمام إيطاليا (3-1)، الجمعة الماضي، في مستهل منافسات دوري أمم أوروبا، قال ديشامب: "لقد عانينا من عجز واضح، لذا يجب أن نتحسن في المباراة المقبلة". (كووورة) 
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