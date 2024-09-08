ديشامب: هناك اعتقاد خاطئ بشأن مركز مبابي





وصرح ديشامب، عبر برنامج "تيليفوت" المذاع على قناة "TF1": "من يتوقع أن مبابي مهاجم صريح، فهو مخطئ.. الأمر يتعلق بتنظيم خطوط الفريق حوله بشكل جيد".

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وأضاف: "سأبقى ملتزما بهدف توزيع وقت اللعب". علق ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، على الضجة المثارة مؤخرا حول مركز كيليان مبابي، نجم ريال مدريد وقائد "الديوك".وصرح ديشامب، عبر برنامج "تيليفوت" المذاع على قناة "TF1": "من يتوقع أن مبابي مهاجم صريح، فهو مخطئ.. الأمر يتعلق بتنظيم خطوط الفريق حوله بشكل جيد".وأضاف: "سأبقى ملتزما بهدف توزيع وقت اللعب".

وعن الخسارة أمام إيطاليا (3-1)، الجمعة الماضي، في مستهل منافسات دوري أمم أوروبا، قال ديشامب: "لقد عانينا من عجز واضح، لذا يجب أن نتحسن في المباراة المقبلة". (كووورة)