مدرب ألمانيا.. أداء اللاعبين في الدوري السعودي قد يؤهلهم للمنتخب

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وفي تصريحات له قبل مباراة ألمانيا أمام هولندا في دوري أمم أوروبا، قال ناغلسمان إن "التحقيق في مستوى الأداء هو الأساس"، وأكد أن "اللاعبين الذين يثبتون قدرتهم على الحفاظ على مستوى عالٍ قد يحصلون على فرصة للانضمام إلى المنتخب الوطني."تعليق ناغلسمان يأتي في ظل قرار مدرب منتخب هولندا رونالد كومان باستبعاد ستيفن بيرجوين من التشكيلة بسبب انتقاله إلى الدوري السعودي، وهو ما اعتبره كومان تجسيدًا للجشع وإهمال الكبرياء الرياضي.على الرغم من ذلك، يظل ناغلسمان متفهمًا للموقف ويدعو إلى منح جميع الدوريات فرصة، مشيرًا إلى أن الدوري الألماني لم يكن من الدوريات الكبرى عند تأسيسه في عام 1963.وقد شهد الدوري السعودي مؤخرًا انتقال عدد من نجوم كرة القدم الأوروبيين البارزين، بما في ذلك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يواصل التألق مع منتخب بلاده. (الجزيرة)