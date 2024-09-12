نجم الليغا السابق بورطة بسبب "ببغاء" في الملعب!

اتخذ القاضي الفخري للمحكمة الجنائية في برشلونة سفادور رويج تيجيدور، قرارا ضد هوجو مالو لاعب سيلتا فيغو السابق، بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على تميمة إسبانيول.



وذكرت صحيفة "AS" أن القاضي حكم بأن التعويض عن الضرر المعنوي سيكون 1000 دولار، بالإضافة إلى الفائدة، نتيجة دفع 10 يورو يوميا لمدة 20 شهرا.

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وتعود الواقعة إلى عام 2019، حينما قام مالو قبل مباراة سيلتا فيغو وإسبانيول بالدوري الإسباني، بوضع يده تحت زي الببغاء الذي كانت ترتديه سيدة ولمس ثدييها.



وأضافت الصحيفة أن مالو تم استدعاؤه يوم 10 تموز 2019، ووافق على الإدلاء بشهادته للدفاع عن براءته، حيث نفى ارتكاب الجريمة، واستندت روايته على أنه استقبل كل من اللاعبين والتمائم بشكل طبيعي، مؤكدا على أنه لا يعرف جنسهم، وأنه كام مركزا مع المباراة لإنقاذ فريقه السابق سيلتا من الهبوط، من دون الانتباه إلى ما إذا كان الببغاء قد تراجع في وقت تحيته".



وواصل اللاعب: "في الفيديو لا توجد حركة غير طبيعية من جانبي، وذهبت للعب المباراة بشكل طبيعي، وكنت على علم بأن المباراة يتم بثها عبر شاشة التلفزيون والجمهور يتابعها مباشرة".