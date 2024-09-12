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رياضة
أزمة في ريال مدريد سببها خطّ الهجوم
Lebanon 24
12-09-2024
|
23:00
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ألقت صحيفة "ماركا" الضوء على بعض المشاكل التي تقلق النادي الملكي، ريال مدريد حاليا، ويريد تجنبها فيما هو قادم.
وأشارت إلى قلق الريال من التوتر الذي قد يظهر بين اللاعبين، خاصة نجوم الخط الهجومي، أمثال كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور ورودريغو، فيما يتعلق بمركز كل منهم داخل الملعب.
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وأكدت أن ثمة مخاوف أخرى لدى رئيس الميرنجي فلورنتينو بيريز، ومدير النادي خوسيه أنخيل سانشيز، تتعلق بمن سيجلسون على دكة البدلاء هذا الموسم.
وأضافت "هناك وفرة عددية في وسط الملعب والهجوم، حيث سيتعين على المدرب كارلو أنشيلوتي، إيجاد حل مناسب لكيفية استغلال أردا جولر وإبراهيم دياز وإندريك، حتى يكونوا جميعا راضين عن دقائق المشاركة".
وأكدت أن الأمر ذاته ينطبق على نجوم خط الوسط، أمثال إدواردو كامافينجا وأوريلين تشواميني. (كووورة)
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