وكيل محمد صلاح يثير الجدل حول مستقبله.. فماذا قال؟

أثار رامي عباس وكيل النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الجدل، حول مستقبل قائد المنتخب المصري مع الفريق الإنكليزي قبل نهاية الموسم الجاري.

وفي وقت سابق، أكدت تقارير صحفية عالمية أن نادي الانكليزي فتح مفاوضات مع محمد صلاح نجم الفريق بشأن تجديد عقده مع ليفربول قبل نهاية عام 2024.

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وبهذا الصدد، قال وكيل أعمال اللاعب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "للعلم، كل هؤلاء الصحفيين الذين يزعمون أنهم يمتلكون معلومات داخلية عن مستقبل محمد صلاح، ينشرون ادعاءات ومنشورات لا تستند إلى أي أساس على الإطلاق".



وأضاف عباس:"إنهم يستغلون فرصة جذب الإهتمام ولا وجود لمصادر مقربة من اللاعب انا أخبركم بأنهم لا يعرفون شيئا نهائيا".



وكانت العديد من التقارير العالمية والسعودية ربطت اسم صلاح بنادي اتحاد جدة خلال الفترة الماضية والرحيل إلى الدوري السعودي.