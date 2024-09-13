Advertisement

رياضة

وكيل محمد صلاح يثير الجدل حول مستقبله.. فماذا قال؟

Lebanon 24
13-09-2024 | 02:13
A-
A+
Doc-P-1246205-638618158734321196.jpg
Doc-P-1246205-638618158734321196.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثار رامي عباس وكيل النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الجدل، حول مستقبل قائد المنتخب المصري مع الفريق الإنكليزي قبل نهاية الموسم الجاري.
 
وفي وقت سابق، أكدت تقارير صحفية عالمية أن نادي الانكليزي فتح مفاوضات مع محمد صلاح نجم الفريق بشأن تجديد عقده مع ليفربول قبل نهاية عام 2024.
Advertisement
 
وبهذا الصدد، قال وكيل أعمال اللاعب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "للعلم، كل هؤلاء الصحفيين الذين يزعمون أنهم يمتلكون معلومات داخلية عن مستقبل محمد صلاح، ينشرون ادعاءات ومنشورات لا تستند إلى أي أساس على الإطلاق".

وأضاف عباس:"إنهم يستغلون فرصة جذب الإهتمام ولا وجود لمصادر مقربة من اللاعب انا أخبركم بأنهم لا يعرفون شيئا نهائيا".

وكانت العديد من التقارير العالمية والسعودية ربطت اسم صلاح بنادي اتحاد جدة خلال الفترة الماضية والرحيل إلى الدوري السعودي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:10 | 2024-09-13
01:20 | 2024-09-13
00:29 | 2024-09-13
23:00 | 2024-09-12
16:08 | 2024-09-12
13:33 | 2024-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24