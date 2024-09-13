رونالدو أول شخص يصل إلى مليار متابع.. وهذه رسالته

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واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي تحطيم الأرقام القياسية، إذ بات أول شخص في العالم يصل إلى مليار متابع على منصات التواصل الاجتماعي.واحتفى أسطورة البرتغال في ساعات الصباح الأولى لليوم الجمعة، بعدد متابعيه على حساباته الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي الذي تجاوز حاجز المليار متابع، ونشر تصميما يوضح العديد من اللحظات البارزة في مسيرته مصحوبا بتعليق "مليار حلم، رحلة واحدة".ووجه رونالدو رسالة لمتابعيه عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الإجتماعي، كتب فيها: "لقد صنعنا التاريخ.. مليار متابع! هذا أكثر من مجرد رقم إنه شهادة على شغفنا المشترك ودوافعنا وحبنا للعبة وما هو أبعد من ذلك.. من شوارع ماديرا إلى أكبر المسارح في العالم، كنت ألعب دائما من أجل عائلتي ومن أجلكم، والآن مليار منا يقفون معا".وأضاف "الدون": "لقد كنتم معي في كل خطوة على الطريق، خلال كل الصعود والهبوط، هذه الرحلة هي رحلتنا، ومعا أظهرنا أنه لا توجد حدود لما يمكننا تحقيقه".وختم رسالته بقوله: "شكرا لكم على ثقتكم بي ودعمكم وكونكم جزءا من حياتي. الأفضل لم يأت بعد، وسنستمر في الدفع والفوز وصنع التاريخ معا".