تشيلسي يعلن تمديد عقد مهاجمه السنغالي

أعلن نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز تمديد عقد مهاجمه السنغالي نيكولاس جاكسون حتى عام 2033 ليبقى في الفريق لـ9 سنوات علما أن عقده السابق كان سيستمر حتى 2031.



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وعقب اللاعب البالغ من العمر23 عام على تمديد تعاقده: "أنا سعيد جدا بتوقيع عقد جديد أشعربسعادة غامرة بالبقاء هنا لسنوات عديدة ولأن النادي يثق بي". (روسيا اليوم) وكان نيكولاس قد انضم إلى البلوزفي أواخر حزيران 2023 قادما من فياريال الإسباني.وعقب اللاعب البالغ من العمر23 عام على تمديد تعاقده: "أنا سعيد جدا بتوقيع عقد جديد أشعربسعادة غامرة بالبقاء هنا لسنوات عديدة ولأن النادي يثق بي". (روسيا اليوم)